Evanilson quando ainda atuava pelo Fluminense LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:27 | Atualizado 20/11/2020 13:28

Rio - O Fluminense ainda não recebeu o dinheiro das vendas do lateral-direito Gilberto, e do atacante Evenilson. Segundo o site "NetFlu", mesmo com as negociações já sacramentadas, o Tricolor tem tido dificuldades de receber o pagamento.

O transtorno se dá por pendências financeiras do dos clubes em função da pandemia e por motivos burocráticos.

Publicidade

Evanílson foi vendido ao time português Porto por 7,5 milhões de euros, que daria mais ou menos 47 milhões de reais. O clube das laranjeiras tinha 10% dos direitos econômicos do atleta, e 20% da taxa de vitrine. Assim, ficou com 30% do valor da transação. O time ficou ainda com 6% de uma futura negociação.

Em relação a Gilberto, o valor da venda foi de 3 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 18,7 milhões na cotação atual. O Fluminense detinha metade dos direitos do atleta e portanto, recebeu um pouco mais de 9 milhões de reais.