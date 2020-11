Odair Hellmann LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:16 | Atualizado 20/11/2020 14:43

Rio Grande do Sul - Vivendo momentos de instabilidade, Internacional e Fluminense se enfrentam no Beira-Rio, neste domingo, às 18h15, pelo Brasileiro. As duas equipes devem levar a campo, por motivos diferentes, times bastante modificados para o duelo que acontece em Porto Alegre.

O Internacional tem compromisso importante contra o Boca Juniors pelas oitavas de final da Libertadores, por conta disso, o treinador Abel Braga, que não vai comandar a equipe por estar com Covid,-19, deve poupar alguns jogadores. O Colorado não vence há quatro partidas no Brasileiro e acabou perdendo a liderança.

Já o Tricolor, que não vence há dois jogos, terá que fazer mudanças por conta da Covid-19 e da saída de um jogador. Nino e Michel Araújo estão contaminados, Dodi foi afastado, após o empresário do jogador anunciar que o atleta está de saída do clube. Além disso, Fred, lesionado, será desfalque novamente.

Luiz Flavio de Oliveira será o responsável por comandar a partida. Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima são os auxiliares. O trio é da federação de São Paulo. O árbitro de vídeo terá Wagner Reway da federação paraibana.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Estádio: Beira-Rio (RS)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)



Auxiliar 1: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Auxiliar 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

INTER: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Musto, Nonato, Patrick, Mauricio e Marcos Guilherme; Yuri Alberto / Treinador: Leomir de Souza

FLUMINENSE: Muriel, Calegari, Luccas Claro, Digão, Danilo Barcelos; Hudson, Yago, Nenê e Luiz Henrique; Wellington Silva e Felippe Cardoso/ Treinador: Odair Hellmann