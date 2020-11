Odair Hellmann LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 16:22

Rio - O Fluminense terá muitas novidades para a partida contra o Internacional neste domingo. Sem poder contar com Fred e Igor Julião, lesionados, Nino, Michael Araújo e Egídio, contaminados com a Covid-19, e com Dodi, que não joga mais para o clube carioca, Odair Hellmann teve que quebrar a cabeça para fechar a relação dos atletas. O Tricolor terá dois jovens laterais no grupo para o confronto em Porto Alegre.

Em razão do elevado número de baixas, o volante Martinelli, do sub-23, e o lateral-esquerdo Guilherme, do sub-20, serão relacionados. Eles devem ficar como opção no banco de reservas para Calegari, que vai herdar a vaga de Igor Julião, e de Danilo Barcelos, que já é titular na latareal esquerda.

A boa notícia fica por conta da volta de Yago Felipe. Recuperado da Covid-19, o volante está à disposição do treinador para o duelo contra o Internacional. O Fluminense não vence há dois jogos e caiu da quarta para a oitava colocação no Brasileiro.