Mário Bittencourt e Celso Barros Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 16:27 | Atualizado 20/11/2020 16:27

Rio - Enquanto dentro do Fluminense a "novela Dodi" teve fim durante esta semana, fora do clube ainda tem repercussão. Nesta sexta, Celso Barros, que está há um ano afastado do cargo de vice-presidente, fez uma publicação nas redes sociais para falar sobre o caso e, ainda, cornetou o presidente Mário Bittencourt.

Na publicação, Celso comparou o caso de Dodi, que não vai mais atuar pelo Fluminense, com o de Danielzinho, que no ínicio do ano se transferiu para o Bahia. Os dois casos envolveram uma longa e frustrante tentativa de renovação por parte do clube.

"Nestes dois episódios esteve presente o empresário Marcio Bittencourt, que é visto no futebol do Flu como uma pessoa que gosta e sempre pensa no melhor para o clube. É o famoso “me engana, que eu gosto”", escreveu Celso.



"Por último, caro presidente, é como diz outra expressão popular: ”O pau que dá em Chico, dá em Francisco”", completou.

