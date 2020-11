Brenner vive ótima fase com a camisa do São Paulo Miguel Schincariol / saopaulofc.net

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 12:09 | Atualizado 21/11/2020 12:12

Rio - O atacante Brenner tem vivido excelente fase no São Paulo, mas percorreu um duro caminho até chegar onde está. O jogador teve maus momentos atuando pelo Fluminense no ano passado e quase abandonou a carreira.

"Fui emprestado para o Fluminense, tive a oportunidade de conhecer o Diniz, mas depois perdi o foco. Perdi até a vontade de jogar futebol. Pedi até para não ir a jogos, pedi para ficar em casa. Eu ia treinar pensando para onde eu ia depois. Não queria mais jogar bola, não. Tive uma conversa com a minha mãe e falei que eu estava desanimado e que não sabia se queria seguir o sonho de criança, porque não queria mais esse caminho" confessou o jogador em entrevista para a São Paulo TV.

Para Brenner, o técnico Fernando Diniz foi fundamental para a volta por cima. De acordo com ele, o treinador afirmou ao atacante que contaria com ele quando foi para o São Paulo.

"Recebi a notícia que o Diniz me queria. Aquele dia minha bateria foi recarregada 100%. Prometi para a minha mãe que eu ia me entregar. Eu nunca treino nas férias, dessa vez eu treinei. Falei para a minha mãe: “Vou morar no CT e quero viver e respirar o futebol", completou o atleta.

No ano passado, Brenner participou de apenas seis jogos com a camisa do tricolor carioca, sendo titular em três deles. Não fez nenhum gol.