Fluminense derrotou o Internacional MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 20:15 | Atualizado 23/11/2020 09:25

Rio Grande do Sul - Na superação, o Fluminense conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Internacional neste domingo em Porto Alegre. O Tricolor saiu atrás, mas conseguiu a virada no segundo tempo e derrotou o Colorado por 2 a 1. Com o resultado, a equipe de Odair Hellmann está de volta ao G-6.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



O Fluminense volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 30. O rival será o Bragantino, no Maracanã. Enquanto isso, o Internacional tem desafio importante pelas oitavas de final contra o Boca Juniors, em Porto Alegre.

O Fluminense volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 30. O rival será o Bragantino, no Maracanã. Enquanto isso, o Internacional tem desafio importante pelas oitavas de final contra o Boca Juniors, em Porto Alegre.

Publicidade



O primeiro tempo entre Internacional e Fluminense foi de muito pouca inspiração das duas equipes. O Tricolor teve mais posse de bola, porém, a equipe gaúcha saiu na frente do placar e foi mais perigosa, devido algumas falhas individuais de jogadores tricolores.

O Internacional saiu na frente do marcador logo na primeira chance que teve. Aos 14 minutos, após jogada bem trabalhada, Mauricio finalizou, Muriel deu bobeira e soltou a bola, no rebote, o mesmo Mauricio apareceu para conferir.

Publicidade

O Colorado voltou a balançar as redes aos 37 minutos. Danilo Barcelos teve falha incrível e chutou a bola na direção de Thiago Galhardo. O artilheiro do Brasileiro ganhou a disputa e finalizou na saída de Muriel. O lance, no entanto, acabou anulado porque a bola bateu na mão do ex-jogador do Vasco.

A melhor chance do Fluminense antes do intervalo aconteceu no lance seguinte a anulação do gol. Após contra-ataque de velocidade, Wellington Silva acelerou na entrada da área e finalizou, a bola desviou na zaga colorada e passou bem perto do gol.

Publicidade

O segundo tempo do Fluminense começou com uma notícia ruim. Com apenas dois minutos, Yago sofreu uma lesão preocupante e deixou a partida. Na vaga do jogador entrou o jovem André. Nove minutos depois, o Tricolor conseguiu o empate em um lance improvável. Lucca, que fazia a sua estreia como titular, cobrou escanteio direto e deixou tudo igual em Porto Alegre.

Aos 15 minutos, Thiago Gualhardo voltou a balançar as redes. Porém, novamente o lance acabou sendo invalidado. Desta vez, o auxiliar assinalou impedimento do atacante. O VAR confirmou a marcação da arbitragem.

Publicidade

Com o empate do Fluminense, o Internacional veio para cima e passou a fazer uma blitz no ataque. Aos 27 minutos, Galhardo levantou bola para área e Caio desviou, a bola passou por toda a defesa do Tricolor. Um minuto depois, após levantamento Caio novamente finalizou, mas a bola tocou em Mauricio.

Aos 35 minutos, em um raro momento ofensivo, o Fluminense conseguiu a virada. Marcos Paulo deu belo passe para Caio Paulista, o atacante dominou e finalizou na saída de Lomba, fazendo o segundo gol do Tricolor.

Publicidade

Nos últimos minutos, o Internacional tentou pressionar, mas sem organização não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade. O Fluminense se segurou e trouxe para o Rio uma vitória importantíssima na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

FICHA TÉCNICA

Publicidade

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Estádio: Beira Rio (RS)

Publicidade

Cartões Amarelos: Uendel (INT), Danilo Barcelos (FLU), Digão (FLU), Yago Felipe (FLU)

Cartões Vermelhos:

Publicidade

Gols: Mauricio (INT), Lucca (FLU), Caio Paulista (FLU)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Johnny), Edenilson, Nonato, Mauricio e Caio Vidal (Yuri Alberto); Thiago Galhardo / Treinador: Leomir

Publicidade

FLUMINENSE: Muriel, Calegari, Digão, Luccas Claro, e Danilo Barcelos; Yuri, Yago (André) e Nenê (Caio Paulista); Wellington Silva (Felippe Cardoso), Lucca (Luiz Henrique) e Marcos Paulo / Treinador: Odair Hellmann