Caio Paulista MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Rio - A estrela de Caio Paulista brilhou neste domingo em Porto Alegre. O jogador entrou na segunda etapa e fez o gol da vitória do Fluminense. Ao fim da partida, o atacante falou sobre a importância do resultado obtido no Beira Rio.



"Muito importante fazer gol para pegar mais confiança na sequência do campeonato. E consolidou os três pontos. Feliz pela vitória da equipe", afirmou o jogador, que fez o seu segundo gol no Brasileiro.

Após interromper uma sequência de duas derrotas, a equipe de Odair Hellmann retorna ao Rio de Janeiro para uma sequência de três jogos, quando irá encarar Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Vasco.