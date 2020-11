Keko, atacante do Goiás Rosiron Rodrigues/Goiás E.C.

Publicado 24/11/2020 13:18

Rio - Com o ano de 2020 acabando, o Fluminense já começa a se planejar para 2021. Um dos nomes que interessa ao tricolor é do atacante Keko, de 28 anos, que atualmente joga pelo Goiás. O clube já abriu conversas com o agente do atleta. A informação é do site "Globo Esporte".

O fator que pode complicar as negociações é que o atacante argentino, ao assinar por uma temporada com o esmeraldino, concordou em receber o salário em dólar. Com as variações significativas da moeda, o Fluminense pode considerar os vencimentos do atleta alto demais.

O baixinho Keko, de apenas 1,59m, disputou 25 partidas nesta temporada e marcou dois gols. O treinador Enderson Moreira costuma o escalar pelos lados do ataque. O jogador foi revelado nas categorias de base do River Plate e antes de chegar ao Goiás, passou por Argentinos Juniors, Veracruz e Querétaro, ambos do México.