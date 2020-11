Odair Hellmann LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 10:13

Rio - O futuro do treinador Odair Hellmann só deverá ser decidido nos últimos dias de 2020. Com contrato até o fim do ano, o técnico deseja permanecer no Fluminense, porém, focado nas próximas partidas do Brasileirão, o comandante e o clube devem estabelecer um novo vínculo daqui a algumas semanas. As informações são do portal "globoesporte.com".

Nesta temporada, o Brasileirão irá até o começo de 2021, por conta da pandemia de Covid-19. O contrato do treinador vai até o fim de 2020. O Fluminense e Odair Hellmann tem interesse na renovação e o técnico, inclusive, já recusou algumas sondagens para dirigir outras equipes.

O Fluminense procurou o treinador para renovar há cerca de um mês. O agente de Odair, Gilmar Veloz, esteve no Rio e se reuniu com o presidente do clube, Mário Bittencourt, e com o diretor executivo, Paulo Angioni. A diretoria teria oferecido uma renovação até o fim de 2021 em um contrato nos mesmos moldes do atual.

Apesar das eliminações precoces na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o trabalho de Odair Hellmann é bem avaliado internamente, e a campanha sólida no Brasileiro aumentou a confiança da direção na comissão técnica. Atualmente, o Fluminense está na quinta colocação na tabela.