Por O Dia

Rio - A diretoria do Fluminense decidiu dar um incentivo a mais a seus jogadores na busca por uma vaga na Libertadores. Segundo o portal "Netflu", o elenco tricolor receberá um "bicho" de R$ 1 milhão caso termine na 5ª ou 6ª colocação, que daria um lugar na chamada pré-Libertadores. Em caso de classificação direta à fase de grupos, o valor seria mais do que o dobro.

Além disso, a cúpula tricolor, apedar de saber da dificuldade, também ofereceu um incentivo para um possível título brasileiro. Caso conquiste a competição, os atletas serão contemplados com R$ 4 milhões.

Atualmente, o Fluminense está em 5º lugar no campeonato, com 35 pontos. A equipe volta a campo na próxima segunda, às 20h, contra o RB Bragantino, no Maracanã.