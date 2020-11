15/03/2020 - Vasco x Fluminensa se enfrentam no Maracana com estadio sem torcida pela 3a rodada do Carioca. Comemoracao do segundo gol do Fluminense, Fernando Pacheco. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 16:50

Rio - Fernando Pacheco se reuniu ao elenco do Fluminense no CT Carlos Castilho, após ficar afastado se recuperando do novo coronavírus. O jogador recebeu uma mensagem de boas vindas do clube nas redes sociais.

O atleta tem chances de ficar à disposição de Odair Hellmann para a partida contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, na próxima segunda-feira.



Veja postagem nos Stories do Instagram do Fluminense:



Pacheco já treinou na última quarta-feira Reprodução