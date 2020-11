Muriel LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 15:25

Rio - O treinador Odair Hellmann pode ter mais problemas para escalar o Fluminense contra o Bragantino na próxima segunda-feira. O goleiro Muriel e o volante Yuri estão com suspeita de Covid-19. Os atletas já isolados do grupo e o Tricolor aguarda o resultado dos exames. As informações são do "globoesporte.com".

O Fluminense vive um momento delicado por conta da pandemia. Michel Araújo, Hudson, Egídio, Nino e Digão já testaram positivo para a doença. O uruguaio, o lateral-esquerdo e o jovem zagueiro terminam seu período de isolamento no sábado, porém, como estão sem treinar não devem encarar o Bragantino. O experiente volante e o veterano zagueiro são desfalques certos para a equipe de Odair Hellmann.

Outro jogador que está com suspeita da doença é o lateral-esquerdo Guilherme, do Sub-23, que foi relacionado para a última partida do profissional contra o Inter, em Porto Alegre.

O Fluminense já passou por um surto de Covid-19 no fim de setembro. Na ocasião, dez jogadores, entre elenco principal e sub-23, testaram positivo, dentre eles, Marcos Paulo, Miguel, André, Luiz Henrique e Calegari. O clube também já teve outros casos isolados, como de Nenê, Ganso, Fred e Wellington Silva.

Caso testem positivo, eles serão novos desfalques para o técnico Odair Hellmann, para o jogo da próxima segunda-feira, contra o RB Bragantino, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste caso, os favoritos às vagas são Marcos Felipe e André.