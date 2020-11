Rio, 24/10/2018 - O jogador Matheus Alessandro durante a partida entre Fluminense x Nacional-URU no Estádio Nilton Santos (Engenhão), válida pelas Quartas de Final da Copa Sul-Americana. Foto - Mailson Santana / Fluminense F.C. Mailson Santana / Fluminense F.C.

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 19:18

Rio - Emprestado pelo Fluminense ao Botafogo-SP, o atacante Matheus Alessandro não atua mais pela equipe paulista. O jogador, que estava cedido até o fim da série B, pediu rescisão do contrato com o time e retorna ao Tricolor. Aos 24 anos, o atleta ainda tem vínculo com o time carioca até janeiro de 2021.