Por O Dia

Publicado 27/11/2020 09:20

Rio - O Fluminense confirmou mais três jogadores contaminados com a Covid-19 no seu elenco. O goleiro Muriel, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o volante Yuri testaram positivo para a doença e não vão enfrentar o Bragantino, na próxima segunda-feira.

O treinador Odair Hellmann terá muitos problemas para escalar a equipe, principalmente na lateral esquerda. Com a contaminação de Barcelos, os três principais jogadores do elenco para o setor estão com doença: Egídio e o sub-23 Guilherme também testaram positivo para a Covid-19.