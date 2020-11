O meia Nenê será uma das atrações do clássico Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 13:15

Rio - Um dos destaques do Fluminense na temporada, Nenê vive boa fase no auge dos 39 anos. Com 19 gols no ano, o jogador é o artilheiro do Tricolor na temporada e perdeu poucas partidas por conta de lesão. Em entrevista à 'Band', o jogador listou os motivos para o bom momento e também comentou a falta da torcida nos estádios.

"Difícil dizer (o motivo para a boa fase). Estou um pouco mais perto do gol, tem as bolas paradas. Fiz gols de falta e muitos de pênalti. Às vezes uma bola de fora da área... Contra o Goiás, por exemplo, peguei uma de primeira. Mais perto do gol, tenho mais chance", disse o meia do Fluminense, que complmenetou:



"Muitos times são fortes em casa com a pressão da torcida em casa. Jogar em casa e fora, claro que você conhece o seu gramado, mas sem torcida ajuda muito o visitante. É de igual para igual. Mesmo com torcida, eles não entram em campo, mas mentalmente pode atrapalhar um pouco os visitantes. Às vezes ficam um pouco esperando. Não que vão deixar de fazer alguma coisa dentro de campo, dá tranquilidade para quem vai jogar, a pressão é menor. Agora estamos vendo muitos times ganhando fora", encerrou.