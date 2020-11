Daniel é um dos jogadores do Sub-23 à disposição do Flu Mailson Santana/Fluminense/Divulgação

28/11/2020

Forte na briga por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que está na quinta colocação e com 35 pontos, terá que recorrer às suas divisões de base para o importante compromisso desta próxima segunda-feira, contra o Red Bull Bragantino, às 20h, no Maracanã. O técnico Odair Hellmann não poderá contar com dez jogadores infectados com a Covid-19.

O goleiro João Lopes, o lateral-direito Daniel, o zagueiro Luan Freitas e os volantes Martinelli e Nascimento reforçarão a equipe profissional. Em isolamento social por causa do novo coronavírus estão: Danilo Barcelos, Digão, Muriel, Yuri, Hudson, Michel Araujo, Nino e Egídio. Os três últimos já foram liberados para retomar as atividades, mas por conta do tempo inativos, ainda não devem ser utilizados. Fora eles, Fred e Yago, lesionados, também estão fora.