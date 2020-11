Rio de Janeiro - 05/10/2020 - Nene do Fluminense comemora seu gol durante partida contra a equipe do Bahia no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - Aos 39 anos, Nenê tem sido um dos principais jogadores do Fluminense na temporada. Com 19 gols, o meia é o artilheiro do clube em 2020. Em entrevista à 'Bandeirantes', o jogador afirmou que não se incomoda com o apelido de 'Vovô' dentro do elenco tricolor. Segundo o atleta, a sensação é de se sentir mias jovem.

Publicidade

"Entrei na brincadeira, sou brincalhão. E eu brinco com todo mundo. Essa coisa de idade é só um passaporte. Graças a Deus, eu me sinto como se tivesse menos. É um negócio muito carinhoso e para mim motivo de orgulho. Com essa idade, ser chamado de vovô e correr com a molecada. Muito feliz e motivado", disse Nenê.