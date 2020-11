O jogador Nenê é a cabeça pensante do meio-campo tricolor Mailson Santana / Fluminense / Divulgação

Por MH

Publicado 30/11/2020 00:00

Todo pimpão pela vitória sobre o Internacional fora de casa (2 a 1, de virada, na rodada passada), o Fluminense volta a campo nesta próxima segunda-feira, às 20h, no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino, para tentar uma vaguinha no G-4 do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, a equipe do técnico Odair Hellmann tem uma oportunidade de ouro para se firmar no pelotão de cima da competição.

Inclusive, o Tricolor das Laranjeiras inicia contra o Massa Bruta uma sequência de partidas importantes no Rio de Janeiro. Depois dos paulistas, o Flu recebe no Maraca o Athletico Paranaense e o Vasco. Se vencer esses dois compromissos, o Time de Guerreiros entra na briga pelo título da temporada.

Mas nem tudo são flores, uma vez que Odair Hellmann teve que quebrar a cabeça para superar os dez desfalques, entre lesionados e infectados pela Covid-19, para encontrar a sua equipe titular. Para isso, ele teve que recorrer às divisões de base e muitos garotos deverão ter uma chance no profissional. Além disso, o zagueiro Matheus Ferraz reaparece após quase dois meses.

FICHA TÉCNICA:



Fluminense: Lucão; Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Igor Julião; André, Martinelli e Nenê; Lucca, Wellington Silva e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann



Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Transmissão: Premiere