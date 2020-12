Ricardo Berna Reprodução

Por João Vitor Campos * e Pedro Logato

Publicado 03/12/2020 08:00

Rio - Um título para consolidar o Fluminense. A conquista do Campeonato Brasileiro em 2010, quebrando um jejum de 26 anos sem a principal taça do país, foi muito mais que um troféu para a história do clube. O clube das Laranjeiras vinha de temporadas com altos e baixos, mesmo com o investimento de um patrocinador forte. Para fazer o torcedor tricolor comemorar e relembrar aquela conquista tão marcante, o Jornal O Dia inicia hoje uma série de entrevistas com personagens do tricampeonato do Fluzão. Começamos batendo um papo com Ricardo Berna. O ex-goleiro relembrou que o planejamento para o título se iniciou com manutenção da base que fechou a temporada anterior com uma espetacular arrancada, contrariando os matemáticos, evitando um rebaixamento que já parecia certo.

"O clube passou por muitas mudanças. De 2005 para 2006 mudamos muito. Em 2007 não mudamos tanto e fomos vitoriosos. Em 2008 mantivemos a base e batemos na trave na Libertadores. Em 2010, nós conseguimos aquele título, após um ano tão complicado em 2009. E isso aconteceu porque mantivemos a base. Foi muito importante, porque encerrou de vez o fantasma do rebaixamento, que a gente chegou a correr em alguns anos. Foi o ano de colher frutos de um trabalho. Foi um título de grande representatividade para a história do clube", disse completando:



"Foi um título de afirmação. Nós já tínhamos vencido a Copa do Brasil em 2007, que foi um momento de resgatar as conquistas. Esse resgate começou em 2005, que eu tive a oportunidade de acompanhar todas essas campanhas, claro que passamos por períodos de instabilidade, principalmente em 2006 e 2009."

Ainda que tenha levantado a taça no final das contas, aquele Campeonato Brasileiro não foi nada fácil para o Fluminense. Em uma disputa com muitas oscilações, o Tricolor acabou desbancando o Corinthians e o Cruzeiro no fim e terminou em primeiro. Durante a temporada, a equipe comandada por Muricy Ramalho passou por muitos problemas, devido a lesões e perdeu durante boa parte do ano os seus principais jogadores: Deco e Fred.



Com os dois maiores nomes do elenco fora por conta de lesões, o restante do grupo tricolor precisou chegar ao seu limite naquela competição. Como foi o caso de Conca. O argentino jogou todos os 38 jogos e foi o nome mais importante da equipe. Para Berna, o título que veio na última rodada, acabou servindo para provar a força do elenco.



"Aquela conquista foi muito complicada, mas provamos a força do elenco. A permanência de boa parte do grupo de 2009 para 2010 foi muito importante. Nós sofremos muito com lesões, muito também porque os jogadores jogaram no seu limite. Foi sofrido, mas conseguimos aquele título que foi muito importante para a história, porque consolidou naquele momento o Fluminense no lugar que ele merece entre os gigantes do país."

O ex-arqueiro que começou a temporada como a terceira opção no gol, assumiu a titularidade graças a lesão de Fernando Henrique e das constantes falhas de Rafael. A partir daí, Ricardo Berna viveu um dos melhores momentos em sua carreira em partidas marcantes naquele campeonato. O ex-jogador relembrou algumas defesas decisivas que ajudaram o Fluminense a garantir o seu terceiro título do Brasileiro.



"A gente não havia vencido nenhum clássico no segundo turno e a gente enfrentou o Vasco, que tinha uma equipe bem competitiva. Eu fui muito focado para aquela partida. Fiz uma das grandes defesas da minha carreira, uma defesa de mão trocada em uma finalização da entrada da área. Foi um jogo que deu muito orgulho de a gente ter vencido. Os jogos em São Paulo foram bem complicados também. Fiz uma defesa muito boa logo no começo do jogo. Contra o Palmeiras também, o primeiro chute o jogador acertou uma finalização na gaveta. O jogo contra o Grêmio foi muito difícil também, a equipe deles vinha em crescimento. E também conseguimos empates fundamentais como contra o Internacional. O grupo estava buscando o limite, por isso alguns inclusive se lesionaram."

Ricardo Berna Reprodução Ricardo Berna deixou o Fluminense em 2013, com uma Copa do Brasil (2007), um Campeonato Carioca (2012) e dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012) na bagagem. De lá até 2018, quando anunciou sua aposentadoria aos 38 anos, o goleiro passou por Náutico, Macaé, Fortaleza, Portuguesa e Taboão da Serra.

Atualmente, Berna quer continuar no mundo do futebol e seguir uma função além do campo. Ele revelou que pretende fazer o curso da CBF para treinador e não esconde o desejo de assumir o Fluminense um dia.

"Sou muito feliz por todas as conquistas que consegui no Fluminense, ficaram faltando as internacionais, mas tenho planejamento de seguir uma função além do campo. Vou fazer o curso de gestão da CBF, vou fazer a especialização para ser treinador. Creio que seja muito importante e já tenho me colocado à disposição do mercado, porque já tenho especialização e também experiência em empresas que já venho tocando. Tenho buscado me atualizar o máximo para o quanto antes me colocar no mercado do futebol. E quem saber poder voltar ao clube e lavar a alma daqueles dois vices né. Em 2008 e 2009. Quem sabe fazer mais essa história pelo Fluminense".



*Estagiário sob a supervisão de Pedro Logato