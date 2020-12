Emerson Sheik Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 10:46

Rio - Autor do gol que selou o título do Brasileirão de 2010 para o Fluminense, o atacante Emerson Sheik teve uma saída turbulenta do clube carioca no ano seguinte. Em participação no programa "Arena SBT", o ex-atacante relembrou o ocorrido e também o problema que teve com Fred, ídolo do clube carioca e seu ex-companheiro.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



"Meu problema com ele foi o seguinte, eu cantei a música do Flamengo, no ônibus do Fluminense, fui chamado pela diretoria em um bate-papo, resolvemos e depois disso, todo o grupo todo foi ao meu quarto e ele não foi, daí em diante a amizade ficou ruim", afirmou.

"Meu problema com ele foi o seguinte, eu cantei a música do Flamengo, no ônibus do Fluminense, fui chamado pela diretoria em um bate-papo, resolvemos e depois disso, todo o grupo todo foi ao meu quarto e ele não foi, daí em diante a amizade ficou ruim", afirmou.

Publicidade

Ao ser perguntado se se arrependia do ocorrido, Emerson afirmou que não. Após deixar o Fluminense, o jogador acertou com o Corinthians, clube no qual viveria o maior momento da sua carreira.

"Independente das circunstâncias, para mim foi maravilhoso. Logo em seguida eu tive o Corinthians na minha carreira e tudo o que aconteceu por lá, vocês sabem", disse.