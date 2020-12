- - - Copa do Brasil 2020, Fluminense x Botafogo-PB -Nene jogador do Fluminense comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Botafogo-PB no estadio Maracana pelo campeonato Copa do Brasil 2020. Thiago Ribeiro/Estadão Conteúdo

Publicado 01/12/2020 13:51

Rio - Nesta segunda-feira, o Fluminense quitou os 70% restantes dos salários CLT dos jogadores e funcionários. No primeiro momento, a diretoria tricolor havia pago 30% da folha no começo do mês. As informações são do "globoesporte.com".

Com isso, ainda estão pendentes os vencimentos CLT de outubro e imagens de agosto, setembro e outubro. A folha CLT de novembro vence no próximo dia 7 de dezembro e os direitos de imagem no meio deste mês.



Vale ressaltar que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, quitar todos os débitos de salários referentes a 2020 até o fim do ano.