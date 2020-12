O volante Hudson, ex-São Paulo, está escalado para fazer sua estreia pelo Tricolor das Laranjeiras LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Por MH

Publicado 01/12/2020 19:05

Depois de contar com os retornos do zagueiro Nino e do apoiador Michel Araújo, o Fluminense agora tem à disposição o volante Hudson e o lateral-esquerdo Egídio, ambos recuperados do novo coronavírus. Com isso, o quarteto já poderá ser utilizado na partida contra o Athletico Paranaense, no próximo sábado, no Maraca, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os reforços caseiros serão importantes para o técnico Odair Hellmann, que em função do surto de Covid-19 no grupo e lesões teve muitas dificuldades no empate sem gols diante do Bragantino, na última segunda, também no Maracanã. O resultado deixou o manteve a equipe com 36 pontos e fora do G-6.

Atualmente o Tricolor das Laranjeiras tem quatro jogadores com Covid-19: Muriel, Danilo Barcelos, Yuri e Digão. Desde o início da pandemia, o clube chegou a 21 casos no grupo profissional, incluindo os 17 que já se recuperaram.