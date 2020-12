Por João Campos e Pedro Logato

Rio - "O mais difícil da carreira", assim Muricy Ramalho sintetiza o título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Fluminense em 2010. Ao relembrar a campanha, o ex-treinador falou ao Jornal O Dia sobre as dificuldades e o poder de superação de um elenco e uma comissão técnica que interromperam um jejum de 26 anos sem títulos do Tricolor no principal torneio de clubes do país.



"Eu creio que tenha sido o mais difícil por dois motivos. Um pela ansiedade. O Fluminense fazia 26 anos que não era campeão do Brasileiro, tinha uma ansiedade muito grande. Cada jogo foi de fato uma decisão. Cada vitória e momento que a gente ficava na liderança era uma pressão enorme", afirmou.



Além disso, os problemas de estrutura do clube carioca, que treinava nas Laranjeiras, não tinha CT e contava com instalações em um padrão longe do ideal também foram complicadores para aquela campanha.

"Havia muita dificuldade de estrutura, um local apropriado para treinar, se alimentar. Foi uma ano com muitas dificuldades. A gente não tinha tudo que um time de futebol precisa em termos de estrutura. Mas por outro lado, a gente tinha um patrocinador forte, que nos ajudou bastante. Nós treinamos em uma academia particular em muitos momentos, conseguimos dar um jeito", contou.Na opinião do treinador, a montagem do elenco foi bastante importante para conseguir superar aquela tensão no grupo. Muricy Ramalho afirmou que além de experientes e vitoriosos, os jogadores conseguiram criar um clima muito bom de trabalhar."Eu acho que o entendimento dos jogadores, que eram bastante experientes. A gente pensou nisso quando formos buscar os reforços. Os jogadores eram bem vencedores. Isso ajudou muito. Dentro e fora do campo o ambiente era muito bom, isso ajudou muito. Um time campeão se forma pelo ambiente também. Uma equipe com grandes jogadores, mas com um ambiente ruim é difícil de trabalhar", afirmou.A temporada de 2010 foi bastante diferente para Muricy Ramalho. Depois de anos trabalhando no futebol paulista, o treinador finalmente veio morar no Rio de Janeiro. A mudança do seu temperamento na ocasião foi sentida. Ao recordar o período na Cidade Maravilhosa, o técnico afirmou que tudo fica mais fácil na capital fluminense."É um lugar que te deixa mais tranquilo, eu morava em Ipanema, eu adoro praia. Isso para mim, me deixava mais tranquilo. Qualidade de vida melhorou muito. Eu era outra pessoa, eu fiquei melhor como pessoa. Isso me ajudou muito, porque o futebol é bastante estressante, aquela mudança fez muito bem para mim", disse.O fim da passagem de Muricy pelo Fluminense gerou polêmica, porque o treinador deixou o Tricolor e logo depois acertou com o Santos. Ao analisar a sua saída, o técnico afirmou que sempre quis o melhor para o clube carioca, ao ponto de deixar de assumir a seleção brasileira para permanecer no Tricolor e conquistar o Brasileiro."Acho que a principal prova de carinho e respeito que eu tive com o Fluminense foi quando eu abri mão do meu sonho que era treinar a Seleção para ficar no clube. Creio que nenhum técnico teria feito o mesmo. Eu não podia ter largado o time naquele momento, quando estava atingindo a primeira colocação. Acho que é isso que fica para mim, muita gente não acreditava que eu iria continuar. inclusive os próprios jogadores. E depois com a permanência, a equipe se fortaleceu ainda mais. Sobre minha saída, desde o começo eu falei sobre a importância do clube se estruturar, minha vontade sempre foi melhorar o Fluminense e creio que tenha feito o meu melhor pelo clube", concluiu.