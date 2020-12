Volante é uma das revelações do Fluminense para a temporada Mailson Santana/Fluminense/Divulgação

Por MH

Atrapalhada pelo surto recente do novo coronavírus no grupo de jogadores e lesões, a comissão técnica do Fluminense se viu obrigada a recorrer às divisões de base para enfrentar o Bragantino, no Maracanã, na rodada passada do Campeonato Brasileiro (empate em 0 a 0). Pelo menos seis garotos revelados em Xerém tiveram uma oportunidade no time principal, o que fez o clube se transformar no que mais usa a sua base na Série A.

Até o momento, o Tricolor das Laranjeiras já deu chances a 16 moleques de Xerém: Igor Julião, Luiz Henrique, André, Martinelli, Marcos Paulo, Wellington Silva, Marcos Felipe, Digão, Calegari, Daniel, Wisney, Nascimento, Miguel, Caio Paulista, Christian e Evanilson, esse último negociado com o futebol português.

"Acho muito importante essa transição, Da base ao profissional. É um degrau alto, então é bom ter etapas. O jogador vai criando confiança, vai ficando mais tranquilo para estrear no profissional. Tenho minha cabeça muito tranquila, sei que tenho evoluído bastante, tenho trabalhado muito. A oportunidade vai chegar mais vezes e eu pretendo estar sempre pronto para ajudar a equipe", disse o volante Martinelli.