Lucca negou ter recusado uma proposta do Fluminense em 2017 Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 19:18

Rio - O Fluminense tem mais desfalques para a partida contra o Ahtletico Paranaense, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O clube anunciou nesta quinta-feira que o atacante Lucca e o goleiro Pedro Rangel contrairam o vírus da covid-19. Ambos já foram afastados e cumprem quarentena.

Hudson, Nino, Egídio e Michel Araújo, que estavam com a doença, já foram liberados e podem atuar contra o Athletico. Muriel, Yuri e Danilo Barcelos seguem fora. Guilherme, do sub-23 também testou positivo. Se vencer o Furacão, às 19h, no Maracanã o Tricolor pode chegar ao G-6 do torneio.