Vitória deixa o Fluzão no G-4 Mailson Santana/Fluminense

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 05/12/2020 21:03

Rio - Com o G-6 do Campeonato Brasileiro em vista, o Fluminense, em recuperação da derrapada no início do returno, superou a meta ao vencer, de virada, o Athletico-PR por 3 a 1, neste sábado, no Maracanã, e terá uma boa noite no G-4, em quarto lugar, com 39 pontos. Com dois gols no segundo tempo, Marcos Paulo comandou a vitória e, no fim das contas, o pênalti perdido no início do jogo por Nenê, autor do gol de empate do Tricolor, não fez falta.

Confiante na recuperação na competição, o Fluminense foi surpreendido nos primeiros minutos do embate com o Furacão. Pouco depois da boa defesa de Santos na finalização de Marcos Paulo, Léo Cittadini respondeu, aos nove minutos, no chute de primeira, sem chances de defesa para Marcos Felipe, após o boim cruzamento de Abner.

Publicidade

Aos 12, Nenê, de pênalti, teve a chance de deixar tudo igual. A cobrança sem capricho facilitou a defesa de Santos, mas não desanimou o veterano tricolor. Aos 25, mostrou tranquilidade para escorar o cruzamento de Marcos Paulo para igualar o marcador no Maracanã. A expulsão de Thiago Heleno, pelo segundo cartão amarelo, parecia ser a senha para a virada.

Com um futebol digno de veteranos, os pratas da casa Calegari e Martinelli dominaram seus setores. Com mais espaço, Michel Araújo e Marcos Paulo infernizaram a defesa do Furacão, mas deixaram o melhor para o segundo tempo. Com a entrada de Ganso e Felippe Cardoso, o técnico Odair Hellmann apostou tudo na virada. E ela saiu com o golaço de Marcos Paulo, sem ângulo, após cobrança de escanteio. Dois minutos depois, a joia deixou o ex-tricolor Walter para trás e marcou outro bonito gol, tocando na saída de Santos.

Publicidade

Faltou pouco para a goleada, mas, principalmente, o torcedor presente para aplaudir de pé a bela atuação de Marcos Paulo, que garantiu a volta do Tricolor ao G-4 do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA: FLUMINENSE x ATHLETICO-PR



Local: Maracanã

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Gols: 1º tempo - Léo Cittadini (9 minutos) e Nenê (25). 2º tempo - Marcos Paulo (27 e 29)

Cartões amarelos: Matheus Ferraz, Egídio, Hudson e Felippe Cardoso; Richard e Wellington

Cartão vermelho: Thiago Heleno



FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson (André), Martinelli, Michel Araújo (Ganso) e Nenê (Luiz Henrique); Wellington Silva (Felippe Cardoso) e Marcos Paulo (Miguel). Técnico: Odair Hellmann



ATHLETICO-PR: Santos, Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Zé Ivaldo (Wellington), Richard e Léo Cittadini; Nikão (Walter), Carlos Eduardo (Alvarado) e Renato Kayzer (Fernando Canesin). Técnico: Paulo Autuori