Rio - A noite do último sábado não poderia ter sido melhor para o Fluminense de Odair Hellmann. O clube venceu o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, no Maracanã, no dia em que comemorou os dez anos do tricampeonato brasileiro. Além disso, o técnico Odair comemorava seu 50º jogo à frente da equipe.

Na visão do treinador, o Tricolor foi "soberano" após Thiago Heleno deixar o campo, ainda na primeira etapa, por levar o segundo amarelo.



"A equipe foi madura, equilibrada, e depois, quando teve a superioridade numérica, se impôs em todos os aspectos dentro do campo de jogo. O time que tem um jogador a menos, às vezes sofre menos, às vezes sofre mais. Hoje o Athletico não conseguiu jogar, não conseguiu criar situações, porque nós continuamos ou até melhoramos o aspecto de manutenção de posse, com paciência de desequilibrar a equipe adversária de um lado para o outro, de encontrar espaços por dentro e por fora, porque eles baixaram as linhas de marcação, fecharam o centro do campo.", disse.



"Nós tínhamos que ter paciência, não lentidão, mas paciência para desequilibrar esse sistema de bloco muito fechado, muito compacto e, por isso também, as opções de jogadores que fiz hoje para que a gente pudesse, através de passes, movimentos curtos, fazer essa superioridade no placar. E foi assim que a equipe fez. Foi uma partida soberana em todos os aspectos.", afirmou.

Com o resultado positivo, o Fluminense pulou da oitava posição para a quarta. O clube tem 38 pontos em 24 partidas. Para permanecer esta rodada no G4, o Tricolor precisará torcer contra Grêmio e Inter neste domingo.

"Feliz pela resposta do grupo, feliz pela caminhada. Não se ganhou nada ainda, metade da competição, tem que continuar lutando, trabalhado e seguindo em frente para no final, se continuar dessa forma, com essa postura, os jogadores com esse comprometimento, a direção com esse grande trabalho que está fazendo, com certeza vai colher bons frutos. Esse é o caminho. Passo a passo de degrau a degrau."