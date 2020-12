Nenê Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 11:48 | Atualizado 06/12/2020 12:01

Rio - A vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Athletico-PR marcou um acontecimento um tanto quanto incomum. Durante a partida, o autor do primeiro gol do Tricolor, Nenê desperdiçou uma cobrança de pênalti, algo que não acontecia há mais de dois ano.

Segundo o jornalista e analista de desempenho Felipe Barros, o último pênalti que o meia tinha perdido até então foi no dia 26 de novembro de 2018, quando ainda defendia o São Paulo. Nas últimas 32 cobranças, o aproveitamento é de quase 90%.



Ao todo foram 28 gols marcados em penalidades e apenas quatro erros, equivalente há 87% de aproveitamento nas cobranças.