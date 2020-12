Marcos Paulo reencontrou o bom futebol em nova função no esquema de Odair Hellmann e voltou ao radas de clubes europeus Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 20:26

Rio - Destaque na vitória, de virada, sobre o Athletico-PR, por 3 a 1, sábado, no Maracanã, Marcos Paulo voltou ao radar dos clubes da Europa. Com o vínculo com o Fluminense perto do fim, até junho de 2021, o atacante, de 19 anos, pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro e trocar as Laranjeiras por Milão na janela do meio de ano, de graça. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a joia de Xerém está na lista de reforços da Internazionale, que já teria aberto negociação com o camisa 11.

Na quarta-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, formalizou uma nova oferta de renovação para Marcos Paulo. A recuperação do bom futebol do atacante, que evoluiu e aumentou o poder de decisão no novo posicionamento dado pelo técnico Odair Hellmann, certamente vai valorizar as pretensões do estafe do atacante.

Publicidade

Em agosto, Marcos Paulo esteve perto da transferência para o futebol italiano, em negociação por empréstimo com Torino e Parma. Em delicada situação financeira, o Tricolor esperava arrecadar 10 milhões de euros, cerca de R$ 65 milhões, pela venda da promessa. Além da má fase do camisa 11, a pandemia do novo coronavírus frustrou os planos da diretoria.