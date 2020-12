Odair Hellmann Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 16:18 | Atualizado 07/12/2020 16:26

Rio - O Fluminense oficializou na tarde desta segunda-feira a saída de Odair Hellmann. O técnico aceitou a oferta do Al Wasl, dos Emirados Árabes, e deixará o clube imediatamente. Em nota oficial, o Tricolor anunciou que Marcão vai comandar a equipe até o final do Brasileirão em fevereiro de 2021.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a oferta do Al Wasl gira em torno de US$ 2,1 milhões por 18 meses (R$ 10,7 milhões) mais premiações. O que corresponderia a R$ 600 mil por mês apenas em vencimentos. Atualmente o treinador recebe cerca de R$ 250 mil. O auxiliar Maurício Dulac também irá para o clube árabe.

Em 50 jogos no comando do Fluminense, Odair teve 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com 56% de aproveitamento. O time marcou 75 gols e sofreu 47. Sob seu comando, o Tricolor conquistou a Taça Rio.

Confira a nota oficial do Fluminense:

"Odair Hellmann não é mais técnico do Fluminense. O treinador comunicou à diretoria que aceitou uma proposta de um clube de fora do Brasil e deixou o comando do Tricolor. O auxiliar técnico permanente, Marcão, assume o comando técnico do Futebol Profissional até o final da temporada. Maurício Dulac, auxiliar de Odair, também deixa o clube.



O Fluminense agradece o trabalho realizado por Odair Hellmann e Maurício Dulac a frente da equipe e lhes deseja sucesso em suas carreiras."