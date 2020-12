Odair Hellmann Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 17:26

Rio - Após o Fluminense confirmar a saída do técnico Odair Hellmann nesta segunda-feira, o treinador também se manifestou e agradeceu o carinho da torcida tricolor. O comandante, que está de malas prontas para assumir o Al Wasl-SAU, citou a 'proposta irrecusável' do clube saudita e agradeceu Mário Bittencourt e Paulo Angioni, que segundo Odair, tentaram a permanência do treinador.

Confira a nota na íntegra:

"Com o mesmo respeito e atenção a mim dirigidos nos últimos 12 meses, venho através desta comunicar de forma oficial minha despedida do Fluminense Football Club.



Diante da formalização de irrecusável proposta do Al Wasl SC (Dubai, Emirados Árabes Unidos), comuniquei a diretoria do FFC, com a qual sempre travei o melhor dialogo, que respondi positivamente ao convite para assumir o comando técnico da equipe árabe. Em decisão de caráter pessoal, resolvi iniciar um novo desafio e um novo projeto de carreira e de vida.



Após 50 jogos completados em meio a uma temporada absolutamente atípica no futebol mundial, deixo o Fluminense com o sentimento de gratidão e a sensação de ter cumprido com o meu dever. Gratidão por encontrar as portas abertas, vinte anos após minha passagem como atleta, para o retorno como treinador. Dever cumprido por ter entregue todos os dias o meu melhor, com muita dedicação e trabalho.



Nas figuras do presidente Mario Bittencourt e do diretor Paulo Angioni, externo o meu sincero e profundo agradecimento ao clube pela estrutura e condições oferecidas, bem como o esforço na tentativa da minha permanência. Faço questão de agradecer também a todo corpo técnico, atletas, colegas, funcionários e colaboradores do FFC. Por todo suporte, convívio e carinho neste um ano juntos, muito obrigado.



Por fim, o meu obrigado de coração aos torcedores do Fluminense que deram um voto de confiança ao meu trabalho desde o inicio e que ficarão marcados na minha historia de vida. Saio orgulhoso por poder ter feito parte deste clube gigante e de historia fantástica. Como todos vocês, serei sempre um tricolor de coração!”



Saudações tricolores,



Odair Hellmann."