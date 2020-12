Marcão MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Rio - A efetivação de Marcão como treinador do Fluminense até o fim da temporada não agradou muito o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira. Apesar de elogiar o temperamento do ex-jogador e ressaltar a sua história no clube carioca, o jornalista acredita que o Tricolor precisasse de um nome com mais bagagem na profissão.

"Acredito que tenha sido um erro. O Marcão é uma figura muito querida pelo clube, pela história que tem, mas o Fluminense precisa de um técnico. Falta muito campeonato pela frente e o time está brigando por uma vaga na Libertadores", disse.

No ano passado, Marcão assumiu o Fluminense e comandou a equipe durante todo o segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, a equipe estavam bem próxima da zona do rebaixamento, após trabalhos ruins de Fernando Diniz e Oswaldo de Oliveira, sob o comando do ex-volante, o Tricolor escapou da queda para a Série B e terminou o Brasileiro na 14ª colocação.