Por O Dia

Publicado 08/12/2020 10:40

Rio - A saída de Odair Hellmann vem sendo considerada por alguns torcedores do Fluminense como um grande balde de água fria no atual momento do clube carioca. Vivendo um momento bom no Brasileiro, em quinto lugar, o Tricolor terá que manter a boa campanha sem o seu treinador para chegar até a Libertadores. No entanto, se analisarmos o desempenho do auxiliar Marcão no comando do Fluminense no ano passado, os torcedores tricolores podem ficar esperançosos. O rendimento do ex-jogador foi bem semelhante ao de Odair no Campeonato Brasileiro.

Em 2019, Marcão assumiu o Fluminense em uma situação bem diferente da atual. Naquele momento o Tricolor estava na 16ª colocação a apenas uma posição fora da zona de rebaixamento. O auxiliar comandou a equipe carioca em 17 jogos, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 52,9%. O clube das Laranjeiras acabou terminando a competição na 14ª colocação.

Sob o comando de Odair Hellmann, o Fluminense entrou em campo em 24 partidas no Brasileiro, venceu 11 jogos, teve 6 empates e 7 derrotas. O aproveitamento da equipe carioca com o treinador é de 54,2%. No entanto, o aproveitamento do auxiliar no ano passado garantiria o Tricolor entre os seis melhores do Brasileiro de 2020. Em quinto lugar, a equipe carioca tem aproveitamento inferior ao do Palmeiras, mas tem um jogo a mais que o Verdão.