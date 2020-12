Por O Dia

Publicado 09/12/2020 00:01 | Atualizado 09/12/2020 15:31

De olho no mercado para a próxima temporada, o Fluminense sondou o ex-atacante do Internacional, Nico López, que atualmente defende o Tigres, do México. Além do Tricolor das Laranjeiras, o São Paulo também está de olho no uruguaio. As informações são da ESPN.

Segundo o portal, o clube paulista está disposto a trocar Tellez e tem vantagem na negociação. Além disso, uma das maiores esperanças do Fluminense era o fato do ex-técnico Odair Hellmann já ter trabalhado com o atacante no Internacional. Com a saída do comandante, a situação ficou mais complicada.

Na atual temporada, Nico López tem seis gols em 11 jogos disputados pelo Tigres, no Campeonato Mexicano, mas amarga a reserva no time comandado pelo técnico brasileiro Tuca Ferretti.