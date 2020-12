Zagueiro Digão no treino do Fluminense Lucas Merçom/FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 15:41

Rio - A saída de Digão do Fluminense dividiu a opinião de torcedores do clube carioca. Nas redes sociais, alguns tricolores comemoraram a ida do defensor para o futebol da Tailândia, enquanto outros lamentaram a perda do zagueiro, que defendeu o Tricolor em duas passagens.

Revelado pelo Fluminense, Digão, de 22 anos, disputou 183 jogos e marcou 11 gols. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro pelo clube carioca (2010 e 2012), além de um Campeonato Carioca (2012).

Publicidade