Por Lance

Publicado 09/12/2020 00:00

A reapresentação do elenco do Fluminense após a vitória sobre o Athletico-PR, sábado, foi marcada pelo clima de despedida. Odair Hellmann foi ao CT Carlos Castilho, ontem, para assinar a rescisão do contrato e teve o último contato com os jogadores, antes de embarcar para os Emirados Árabes Unidos, onde assumirá o Al Wasl.

O treinador agradeceu aos atletas pelo empenho ao longo dos 11 meses de trabalho e se despediu dos integrantes da comissão técnica fixa do Tricolor. Junto com Odair, o auxiliar-técnico Maurício Dulac também deixará o Fluminense rumo ao clube árabe.

Contratado em dezembro de 2019, Odair Hellmann deixa o Tricolor após 50 partidas e com um aproveitamento de 56%. No total, foram 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Apesar das eliminações precoces na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o treinador foi vice-campeão carioca e deixa o Fluminense na quinta posição do Brasileiro, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Para o lugar de Hellmann, a diretoria optou por uma solução caseira e Marcão, que comandava a equipe sub-23, assumirá a equipe até o fim da temporada, em fevereiro de 2021. Seu primeiro desafio será o clássico contra o Vasco, domingo, em São Januário.

As primeiras informações sobre os valores que Odair Hellmann receberia no Al Wasl-SAU eram de R$ 600 mil. Mas a 'Rádio Globo' informou que os vencimentos do treinador são, na verdade, de R$ 1 milhão. Com contrato de um ano e meio, Hellmann e Dulac receberão, somados, mais de R$ 25 milhões na passagem pelo clube saudita.

Clube mais rico de Dubai, o Al Wasl paga os atletas em dia, e os brasileiros que chegam moram em um bairro com infraestrutura de primeira qualidade. Pelo bom momento do Fluminense no Brasileiro, o presidente Mário Bittencourt tentou convencer Odair ampliando o contrato do técnico, em vão.