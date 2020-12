Marcão em coletiva do Flu LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 11:53 | Atualizado 09/12/2020 12:33

Rio - Em sua primeira coletiva como treinador do Fluminense em 2020, Marcão agradeceu a oportunidade de mais uma vez comandar o clube carioca. Garantido no cargo até o fim do Brasileiro, o ex-jogador afirmou que primeiramente deseja cumprir o objetivo de classificar o Tricolor para a Libertadores do ano que vem, para depois pensar em permanecer na próxima temporada.

"Fico feliz pela nova oportunidade. Temos que pensar jogo a jogo, manter o Fluminense nas primeiras colocações, é a grande motivação que nós temos e o nosso grande objetivo para a temporada. Depois pensaremos no próximo ano, se irei permanecer na função ou não", afirmou.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



Sobre o estilo de jogo de Odair Hellmann, Marcão afirmou que o com ex-treinador o Fluminense adquiriu uma maneira competitiva de enfrentar os adversários. O ídolo tricolor afirmou que as críticas que o ex-técnico recebia pela forma como o time atuava, apesar dos resultados positivos, é algo natural em grandes clubes.

Sobre o estilo de jogo de Odair Hellmann, Marcão afirmou que o com ex-treinador o Fluminense adquiriu uma maneira competitiva de enfrentar os adversários. O ídolo tricolor afirmou que as críticas que o ex-técnico recebia pela forma como o time atuava, apesar dos resultados positivos, é algo natural em grandes clubes.

"O Fluminense fez um trabalho muito forte com o Odair. A equipe achou uma forma de jogar. Sobre os questionamentos, creio que seja natural. A pressão é muito grande para estar nessa cadeira aqui. Ser treinador do Fluminense é algo bastante complicado", disse.