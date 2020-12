Jovens são acolhidos pelo Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por Pedro Logato

Publicado 09/12/2020 13:27

Rio - Após serem libertos de um cárcere privado pela Polícia Civil em Duque de Caxias, os 13 jovens que buscam um futuro como jogadores de futebol já estão instalados no CT das categorias de base do Fluminense, em Xerém. Em contato com a assessoria da base do clube das Laranjeiras, o Jornal O Dia apurou que os jovens receberam material do clube carioca e já estão instalados em alojamentos do Tricolor.

Os atletas tiveram contato com os funcionários do clube carioca e já realizaram os exames para a Covid-19. Assim que o resultado sair, os testes para os jovens jogadores vão ser marcados. Ainda não há uma previsão de até quando eles seguirão morando no CT do Fluminense.

O CT de Xerém fica próximo do local em que os jovens estavam sendo mantidos em cárcere privado por um homem em um sítio em Duque de Caxias. Os atletas têm entre 12 e 18 anos e são oriundos de vários estados do Brasil como Alagoas, Paraná, Amazonas e Paraíba.