Publicado 09/12/2020 20:05

Rio - Um ano e três meses após vender Pedro para a Fiorentina, o Fluminense voltará a lucrar com o atacante de 23 anos. Nesta quinta-feira, o Flamengo anunciou a compra do atleta junto ao clube italiano por € 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões na cotação atual) e o Tricolor terá direito a mais de R$ 10 milhões.



Parte deste montante se deve ao fato do Fluminense ter mantido 20% de seus direitos econômicos do jogador em parceria com o Artsul, clube-empresa de Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dessa forma, cada clube irá receber 10% do valor total da transferência: € 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 8,6 milhões).



Além disso, por serem clubes formadores, Fluminense e Artsul terão direito a mais um percentual da negociação. Segundo cálculos com base na regra da Fifa, o Tricolor deverá receber 2,8% do valor total, o que equivale a € 390 mil euros (R$ 2,4 milhões). Assim, somando os dois valores, o clube das Laranjeiras receberá aproximadamente R$ 11 milhões pela transferência de Pedro à Gávea.



No entanto, o montante não chegará aos cofres do Fluminense de uma só vez. Como o Flamengo fará o pagamento em seis parcelas iguais de € 2,3 milhões, duas por ano, o Tricolor entrará na divisão e só terá recebido toda a sua parte em 2023.