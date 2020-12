Matheus Ferraz MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 09:28

Rio - Os últimos dias foram de despedidas no Fluminense, o treinador Odair Hellmann e o zagueiro Digão deixaram o clube carioca rumo ao futebol asiático. Um dos jogadores mais experientes do atual elenco, Matheus Ferraz lamentou a perda para o elenco, mas desejou boa sorte aos ex-companheiros de clube.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



"É uma perda para o nosso grupo, pela sua liderança, pela pessoa que é, liderança técnica, liderança dentro de campo... Fez grandes jogos no Fluminense, tem uma grande história aqui. E é uma grande pessoa, grande jogador. Com certeza vamos sentir falta dele, mas também, assim como eu disse do Odair, ficamos felizes por ele. É uma oportunidade que muda a questão da nossa família, a questão financeira conta, tem os filhos... A gente sabe dessa importância na nossa carreira, que é um pouco curta. Às vezes tem oportunidades na nossa vida que não tem como a gente perder", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

"É uma perda para o nosso grupo, pela sua liderança, pela pessoa que é, liderança técnica, liderança dentro de campo... Fez grandes jogos no Fluminense, tem uma grande história aqui. E é uma grande pessoa, grande jogador. Com certeza vamos sentir falta dele, mas também, assim como eu disse do Odair, ficamos felizes por ele. É uma oportunidade que muda a questão da nossa família, a questão financeira conta, tem os filhos... A gente sabe dessa importância na nossa carreira, que é um pouco curta. Às vezes tem oportunidades na nossa vida que não tem como a gente perder", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Publicidade

A temporada de 2020 tem sido de oscilações para Matheus Ferraz. O defensor chegou a ser titular em algum momento, mas acabou perdendo a viga para Nino e Luccas Claro. Nos últimos dois jogos, ele esteve em campo com a camisa do Fluminense. Agora, com a mudança de técnico, o jogador projeta uma possibilidade de ter sequência como titular da equipe.

"Estou me sentindo muito bem e me senti muito bem durante os jogos. Tenho muito a crescer, evoluir. É o que eu quero, treinar ainda mais forte para evoluir, buscar minha sequência no campeonato e trabalhar para ajudar a equipe a alcançar seu objetivo e permanecer na parte de cima da tabela", disse.