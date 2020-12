Wellington Carlos Gregório Jr /Vasco/ Divulgação

Publicado 12/12/2020 18:23

Rio - De acordo com informações do portal "Yahoo", o volante Wellington, de 29 anos, pode parar no Fluminense. O atleta não chegou a um acordo para renovar o seu vínculo com o Athletico-PR e pode reforçar o Tricolor na próxima temporada.

Além da equipe das Laranjeiras, o Grêmio e o Cruzeiro teriam interesse no atleta. O volante defende o Athletico-PR desde a temporada de 2018. Pelo Furacão, o jogador conquistou a Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil no ano passado.



Wellington foi revelado pelo São Paulo e antes de chegar ao clube paranaense teve passagens por Internacional e pelo Vasco.

