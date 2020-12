Goleiro Marcelo Pitaluga em ação pela sub-23 do Liverpool Andrew Powell/Liverpool F.C

Liverpool - A base do Fluminense, famosa por revelar bons jogadores, colocou mais uma cria na Europa. O goleiro Marcelo Pitaluga, de 17 anos, chegou ao Liverpool em setembro e fez sua estreia neste sábado.

Apesar da atuação segura e com boas saídas de bola, o arqueiro não conseguiu evitar a derrota, de virada, para o Blackburn Rovers por 2 x 1. O Fluminense recebeu 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões na cotação da época) pela transferência.

O contrato também prevê mais 1 milhão caso o atleta atinja metas previstas, além do tricolor manter 25% dos direitos do atleta. Portanto, caso o goleiro seja negociado no futuro, o Fluminense receberá um quarto do valor total.