Marcão LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 11:08

Rio - Com um gol nos acréscimos, o Fluminense deixou escapar dois pontos que o colocariam no G-4. Após o fim da partida contra o Vasco, o treinador Marcão afirmou que a atuação do primeiro tempo da equipe deverá servir como modelo para o Tricolor evoluir nos próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro.

"Buscar esse equilíbrio do primeiro e do segundo tempo. Queremos a equipe jogando como no primeiro tempo, com agressividade, posse de bola, infiltrações... A gente pensou que o Vasco voltaria em um formato diferente, mas não conseguimos fazer o encaixe e ficamos presos. Vamos tentar fazer a equipe ficar mais parecida com o que apresenta no primeiro tempo", afirmou.

Na opinião do treinador, o Fluminense acabou sendo surpreendido pela postura do Vasco no segundo tempo e por conta disso não conseguiu manter o mesmo ritmo de domínio da primeira etapa.



"O Vasco voltou diferente no segundo tempo, com mais atacantes, o que dificultou. Não queremos isso. Queremos nossa equipe jogando para frente e marcando forte. Isso vai servir de aprendizado para as próximas partidas", disse.