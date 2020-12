Miguel Ángel Ramirez Divulgação

Publicado 14/12/2020 11:56

Rio - Um dia após o empate contra o Vasco, o Fluminense divulgou uma nota oficial negando o interesse na contratação do treinador do Independiente Del Valle, Miguel Angel Ramirez, que conquistou a Sul-Americana do ano passado pelo clube equatoriano. O Tricolor reiterou a confiança no trabalho de Marcão à frente da equipe.

Marcão fez a sua estreia como treinador da equipe no empate por 1 a 1 contra o Vasco. Miguel Angel Ramirez é considerado um dos principais técnicos da América do Sul no momento. Seu nome foi ventilado ao Flamengo e ele chegou a negociar com o Palmeiras, mas com um desfecho negativo.



Confira a nota oficial:

"Após a saída de Odair Hellmann, o Fluminense efetivou imediatamente o auxiliar Marcão e não fez contato com nenhum outro treinador, seja do Brasil ou de fora do país.



A notícia sobre um possível interesse do clube em Miguel Angel Ramirez é inverídica e de forma nítida tenta trazer instabilidade após o empate no clássico de ontem. No momento, o clube não avalia nenhum nome para a próxima temporada"