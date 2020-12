Marcão se concentra na busca por uma vaga na Sul-Americana Mailson Santana / Fluminense FC

Por MH

Após o frustrante empate com o Vasco (1 a 1, no último domingo, em São Januário), quando o Fluminense vencia o clássico até os acréscimos do segundo tempo, a delegação tricolor se reapresentou nesta segunda-feira para começar a preparação para a partida diante do Atlético Goianiense, nesta próxima quarta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. E o técnico Marcão já quebra a cabeça para montar sua equipe, uma vez que ele não poderá contar com cinco jogadores.

O atacante Wellington Silva e o apoiador Yago estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os dois agora se juntam a Martinelli, lesionado, Luiz Henrique e Calegari, que seguem com a Seleção Sub-20. Com 40 pontos, o Tricolor das Laranjeiras está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro e segue vivo na briga por uma vaga na Libertadores de 2021.