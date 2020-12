Marcos Felipe Reprodução

Publicado 15/12/2020 09:53

Rio - O goleiro Marcos Felipe vem sendo mantido como titular do Fluminense, mesmo após o retorno de Muriel. O jogador, de 24 anos, se disse bastante feliz com as oportunidades no clube carioca e projetou a conquista dos objetivos que o Tricolor tem para esta temporada.

"Agradeço muito a Deus por esse momento, por esse ano estar sendo o melhor da minha vida até aqui. Tenho encarado da melhor maneira possível, aproveitando cada momento, oportunidade, treinamento para poder ajudar o Fluminense a alcançar os grandes objetivos, que são uma vaga na Libertadores, o título do Campeonato Brasileiro, que a gente não ganha desde 2012.", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Sobre a conquista da posição de titular, o goleiro afirmou que ficou bastante feliz ao saber do pedido de alguns torcedores do Fluminense para que ele assumisse a vaga no lugar de Muriel.

"Eu recebo diversas mensagens de amigos que relatam sobre essa vontade da torcida. Fico muito feliz com esse reconhecimento, muito feliz com o pedido deles e vou fazer de tudo para poder retribuir. É gratificante demais para o atleta quando o torcedor abraça, joga junto, está do lado. Tenho encarado da melhor maneira possível e procurado dar o meu máximo para poder alegrar o torcedor tricolor", disse.