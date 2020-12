Marcos Paulo está na mira da Inter de Milão Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 12:08

Rio - A tentativo do Fluminense segurar o atacante Marcos Paulo no clube virou notícia até em Portugal. O jogador tem contrato até junho de 2021 e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.

O Tricolor por sua vez tem se esforçado em negociar com o jogador para que ele não saia do clube de graça. Marcos Paulo tem nacionalidade portuguesa e defende a seleção de base do país. Recentemente, o jogador foi assediado pela Inter de Milão. Outro clube no qual teve interesse em contar com o atacante foi o Torino, também da Itália.



O jogador de 19 anos, no qual o Fluminense deseja prorrogar o contrato por mais três anos, foi manchete do jornal "A Bola".

Confira a manchete:

Flu pode perder Marcos Paulo de graça Reprodução