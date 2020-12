Marcos Paulo LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por MH

Publicado 15/12/2020 17:47

Um dia depois da reunião entre a diretoria do Fluminense e os agentes do atacante Marcos Paulo, o estafe do jogador apresentou à cúpula tricolor uma contraproposta. A equipe das Laranjeiras ofereceu mais três anos de contrato e vencimentos na casa dos R$ 290 mil mensais. O pedido dos responsáveis pela carreira do atleta é de R$ 350 mil.

A expectativa é de que tudo seja resolvido na próxima semana, uma vez que Marcos Paulo já poderá firmar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro e sair de graça. De acordo com informações do site Lancenet, o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, monitora a situação. A equipe, inclusive, estaria disposta a oferecer uma compensação financeira ao Fluminense para ter o atacante.