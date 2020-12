Fluminense tem 15 dias para pagar a dívida Divulgação

15/12/2020

A diretoria do Fluminense acertou nesta terça-feira 20% dos salários CLT de outubro de seus jogadores e funcionários. Agora, os cartolas têm mais 15 dias para completar o mês, realizar o pagamento de novembro e quitar outros débitos pendentes com o grupo para fazer valer o acordo de redução salarial firmado no início da pandemia da Covid-19. As informações são do site Globoesporte.com.

Naquela ocasião, os dirigentes se comprometeram a fechar 2020 sem pendências salariais. Se isso não for cumprido, até o fim de 2020, a redução salarial perde a sua validade. Além disso, o clube será obrigado a pagar a diferença que havia cortado dos jogadores: 15% em março, 25% em maio e 25% em junho.