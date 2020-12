Luto Reprodução

Rio - O ex-jogador do Fluminense e ex-auxiliar do Botafogo, Renê Weber é mais uma vítima da Covid-19. Ele não resistiu a doença e morreu nesta quarta-feira aos 59 anos, após ser internado na UTI do hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, desde a primeira semana de dezembro.

Revelado pelo Internacional, o ex-jogador construiu uma história importante com a camisa do Fluminense. Ele chegou ao clube carioca em 1983 e fez parte do histórico time do clube carioca tricampeão carioca (1983-1984-1985) e campeão do Brasileirão em 1984. Como atleta, ele ainda defendeu o América.



Renê também teve carreira como treinador e passou por clubes como: América, Figueirense e Criciúma. Como auxiliar, o ex-jogador também fez parte de comissões que dirigiram o Grêmio, o Vasco, o Atlético-MG e o São Paulo. Seu último trabalho foi como auxiliar de Paulo Autuori no Botafogo até outubro deste ano.

O clube de General Severiano prestou homenagem ao ex-auxiliar em suas redes sociais. O Tricolor também relembrou a passagem de Renê pelo clube das Laranjeiras.

O Botafogo lamenta profundamente a morte de Renê Weber, ex-auxiliar do clube nesta temporada e campeão brasileiro em 95. Profissional de alto nível, Renê era querido por todos, zelava pela excelência no trabalho e manutenção do bom ambiente. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. pic.twitter.com/WzwqHN3ICW — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 16, 2020 O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Renê Weber. Bicampeão carioca e campeão brasileiro pelo Flu, Renê faz parte da história do clube. Nossos sentimentos e muita força aos amigos e familiares. pic.twitter.com/EceDz3Rw36 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 16, 2020

